Гражданин Узбекистана с топором ограбил магазин сотовых телефонов в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 10 мая. Гражданин Узбекистана похитил из магазина во Всеволожске три мобильных телефона, угрожая продавцу топором.

Продавец магазина мобильной техники на улице Александровской обратился с заявлением в полицию днем 7 мая. По его словам, неизвестный преступник ворвался в магазин и, угрожая топором, похитил три мобильных телефона.

Как стало известно ФАН, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана 1989 г.р. Мужчина не работает, в Петербурге проживает без регистрации. В отношении него возбуждено уголовное дело.