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Происшествия
Гражданин Узбекистана с топором ограбил магазин сотовых телефонов в Ленобласти

Гражданин Узбекистана с топором ограбил магазин сотовых телефонов в Ленобласти

10:37  10 Мая 2017
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Гражданин Узбекистана с топором ограбил магазин сотовых телефонов в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 мая. Гражданин Узбекистана похитил из магазина во Всеволожске три мобильных телефона, угрожая продавцу топором. 

Продавец магазина мобильной техники на улице Александровской обратился с заявлением в полицию днем 7 мая. По его словам, неизвестный преступник ворвался в магазин и, угрожая топором, похитил три мобильных телефона. 

Как стало известно ФАН, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана 1989 г.р. Мужчина не работает, в Петербурге проживает без регистрации. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

#всеволожск
Алексей Громов
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