ФСБ раскрыла новые правила погранконтроля на российско-белорусских авиарейсах

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Москва, 10 мая. Авиарейсы из России в Белоруссию с 15 мая переводятся в международные секторы аэропортов. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на федеральную службу безопасности РФ.

В пресс-службе ФСБ уточняют, что граждане России и Белоруссии, которые путешествуют на этих рейсах, будут избавлены от прохождения пограничного контроля при предъявлении паспорта и посадочного билета. При этом не будут делаться и соответствующие пометки о прохождении границы. Это не касается туристов из других государств, для них предусмотрены обычные правила прохождения погранконтроля.