Эксперт объяснил, почему Киев и США противодействуют акции «Бессмертный полк»

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Москва, 10 мая. Ведущий сотрудник Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров рассказал, почему киевские власти и их советники на Западе намерены вытравить память о Великой отечественной войне.

По словам эксперта, противодействие акции «Бессмертный полк», которое осуществляется по указке Запада, носит масштабный характер.

Политолог отметил, что главная задача — вытравить память о Второй мировой войне, и заставить общественность думать, что именно Вашингтон якобы сыграл в этой войне основную роль, а «СССР — всего лишь тоталитарный режим, который в результате потерпел неудачу», сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, США не надо, чтобы «Бессмертный полк» объединял народы на постсоветском пространстве, поскольку их задача заключается в том, чтобы расколоть это пространство на враждующие лагеря, уверен эксперт.