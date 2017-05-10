Шувалов рассказал, чем займется на работе в администрации президента РФ
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Советник спикера Госдумы ФС РФ Юрий Шувалов подтвердил, что будет работать в управлении президента по социально-экономическому развитию со странами СНГ. В частности, он будет заниматься вопросами, связанными с реализацией Минских соглашений.
«Сейчас должно быть распоряжение в Думе. (Перехожу) на должность в управление социально-экономического развития со странами СНГ… », — сообщил Шувалов РИА Новости.
Он также подчеркнул, что на переговорах «Минска» будет заниматься вопросами гуманитарной сферы.
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