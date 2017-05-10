Дискриминация и развитие: покинув Россию, ЕБРР «наказал» сам себя

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Минэкономразвития РФ обвинило Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в дискриминации России по национальному признаку. Об этом на ежегодном совете управляющих ЕБРР заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Прекращение ЕБРР финансирования российских проектов летом 2014 года не только ухудшило финансовое положение самого банка, но также стало прямым нарушением ряда международных правовых норм. «По сути, это дискриминация по национальному признаку, которая недопустима в деятельности многостороннего института развития», — отметил министр.

«Сохранение текущего подхода к деятельности сделает положение банка в ближайшие годы неустойчивым, может привести к снижению кредитных рейтингов и потребовать докапитализации банка», — цитирует Орешкина Газета.ru.

Кроме того, резюмирует глава Минэкономразвития РФ, антироссийский курс руководства ЕБРР открывает возможность для дальнейшей произвольной трактовки устава организации. Потенциально это может повредить всем акционерам банка.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития был создан 1991 году для поддержки экономических и рыночных реформ в государствах Восточной Европы. В числе прочего, он проявил себя и на российском рынке. В 2013 году банк вложил в российскую экономику 2,5 миллиарда евро. В первом полугодии 2014 года инвестиции в российские проекты составили 19% от всех вложений банка. Решение о прекращении финансирования всех проектов в РФ было принято советом директоров ЕБРР после референдума о присоединении Крыма и ввода антироссийских санкций. Тогда в поддержку данного решения в совете директоров ЕБРР проголосовали все страны-участницы Евросоюза (ЕС).

Конечно, уход ЕБРР с российского рынка в 2014 году был чисто политическим решением, отмечает ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников. «Можно по-разному его трактовать — как дискриминацию по национальному признаку или что-то еще — тем не менее понятно, что ЕС использовал все возможности, чтобы «наказать» Россию. То, что наше Минэкономразвития пытается заявить о несправедливости такого решения, вполне оправданно. Надо использовать любую возможность, в том числе напрямую работать с международным общественным мнением», — заявил экономист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Даже если совет директоров ЕБРР примет жалобу Орешкина к сведению, считает Никита Масленников, рассчитывать на скорый ответ и какую-то корректировку курса финансового института сейчас не приходится. Политическая конъюнктура для возвращения ЕБРР на российский рынок до сих пор не созрела. «Когда же дело касается политики, то Европейский банк реконструкции и развития — это абсолютно зависимая величина», — поясняет он.

Конечно, потеря поддержки ЕБРР во втором полугодии 2014 года стала определенным ударом для России. С другой стороны, значимость этого удара не следует переоценивать.

«Лишними деньги никогда не бывают. К тому же практика показала, что ЕБРР обычно выбирал в России достаточно эффективные проекты. С другой стороны, процесс принятия решений в ЕБРР всегда был слишком «демократичным». Потому их приходилось ждать долго. Инвестиции из ЕБРР шли медленно и подчас не в тех объемах, в которых хотелось бы. Тем не менее никто не будет отрицать, что вместе с Всемирным банком и другими инвесторами ЕБРР был реальным подспорьем для российской экономики», — продолжает эксперт ИНСОР.

Инвестиции ЕБРР, впрочем, никогда не определяли ход российских рыночных реформ. Потому их потеря не стала особо страшным ударом для РФ, как то могло бы быть в случае какой-нибудь восточноевропейской страны. Может быть, резюмирует Масленников, большей потерей были даже не сами эти инвестиции, а то экспертное сопровождение, которое ЕБРР оказывал структурным реформам российской экономики.

«Сейчас пересмотр ЕБРР своего отношения к российским проектам уже не так важен. Для структурных реформ российской экономики важны не столько внешние инвестиции, а политическая воля и решимость. В этом году мы уже можем наблюдать некоторые признаки «подхода» правительства к этим реформам. Их уже рассматривают, и это наиболее актуально. Все остальное помощь — и не более того», — подводит итог Масленников.