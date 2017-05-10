ДНР: женщина и ребенок пострадали в Донецке при обстреле ВСУ

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Донецк, 10 мая. Два мирных жителей, среди которых был ребенок, пострадали в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом в среду сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По данным ведомства, минувшей ночью киевские силовики обстреляли Куйбышевский район столицы республики, в результате ранения получили женщина 1990 года рождения и восьмилетняя девочка, которую доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ были разрушены девять домов в Донецке и на юге республики.

Напомним, ранее стало известно, что киевские военные за прошедшие сутки более 60 раз нарушили режим прекращения огня.