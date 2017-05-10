Число ДТП с начинающими водителями в России уменьшилось на 21%

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Москва, 10 мая. ГИБДД с начала года зафиксировала снижение числа ДТП с участием водителей-новичков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП снизилось на одну пятую.

Как сообщили в ГИБДД, за три первых месяца 2017 года в России было зарегистрировано 1788 ДТП, виновниками которых стали водители со стажем менее двух лет. Это на 21,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Жертвами ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, стали 156 человек, что на 18,8% меньше, чем за январь-март 2016 года. Пострадали в таких ДТП 2588 человек, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В целом начинающие автомобилисты стали аккуратнее водить. Об этом говорит статистика за длительный период», — отметил в беседе с газетой «Известия» заместитель генерального директора экспертного центра «Движение без опасности» Александр Ревский.

В то же время число ДТП, виновниками которых стали начинающие водители, возросло в 22 регионах страны. Лидерами антирейтинга стали Хакасия (120%), Ненецкий автономный округ (100%) и Крым (72%).