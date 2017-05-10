Сирия сегодня: курды и Ракка, Дамаск и санкции, Мэй довольна итогами Астаны

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Сирия, 10 мая. Вашингтон считает курдские формирования единственной силой, которая может успешно осаждать так называемую столицу террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Санкции против Дамаска не дали результата. Тереза Мэй довольна итогами межсирийских переговоров в Астане. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Цель — Ракка

Как заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, Соединенные Штаты считают вооруженные формирования курдов единственной реальной силой, которая способна в ближайшее время успешно осаждать город Ракка. Кроме того, он сообщил, что администрации неизвестно, обсуждал ли президента США Дональд Трамп с Анкарой свое решение о поставках курдам оружия.

Спайсер отметил, что главная цель курдов — освобождение Ракки от боевиков «Исламского государства»*. По его словам, Трамп наделил Пентагон полномочиями по вооружению курдских отрядов в случае необходимости. Он подчеркнул, что Белый дом в курсе об опасениях турецкого руководства. Представитель Белого дома заверил Анкару «в приверженности Вашингтона защите своих союзников по НАТО». Кроме того, Спейсер сообщил, что после освобождения Ракка должна быть возвращена арабскому населению.

Как ранее передавала «Газета.ru», Трамп принял план по вооружению сирийских курдов для противостояния боевикам «Исламского государства». Это решение было принято, несмотря на возражения турецкой стороны.

Дамаск и санкции

Американские санкции против официального Дамаска не дали никакого результата и были замещены политикой прямого вмешательства во внутренние дела Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Комментируя решение Дональда Трампа продлить антисирийские санкции еще на год, Косачев заметил, что ограничительные меры были введены еще в 2004 году. Однако они не дали никакого результата тогда. Поэтому они постепенно были замещены политикой прямого вмешательства во внутренние дела САР через стимулирование гражданского протестного движения, которое началось с 2011 года.

По словам сенатора, результатом вмешательства США во внутренние дела Сирии стала гражданская война, которая до сих пор разрушает страну. Кроме того, все это привело к серьезному усилению террористических группировок на территории САР.

Косачев заметил, что американские санкции наглядный пример того, как задуманные во имя «демократизации» санкции дают совершенно противоположный результат. «И так, к сожалению, будет и впредь», — добавил он.

Мэй довольна Астаной

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поприветствовала прогресс в урегулировании сирийского кризиса, который был достигнут в Астане. Она похвалила «конструктивную» роль Турции в процессе определения зон деэскалации конфликта.

Соответствующие заявления Тереза Мэй сделала в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась во вторник, 9 мая.

Кроме того, Мэй в ходе разговора подчеркнула важность переговорного процесса в Казахстане в свете политического процесса, который необходим САР «для перехода власти от президента страны Башара Асада».

* Организация запрещена на территории РФ.