Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

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Москва, 10 мая. По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается до 8 градусов тепла. В течение дня прогнозируются дождь и мокрый снег.

Как сообщает ​Гидрометцентр России, в четверг и пятницу воздух в городе прогреется до 11 градусов. При этом синоптики не исключают кратковременных осадков. Настоящее потепление наступит в Москве в выходные — 13 и 14 мая жителям и гостям столицы обещают до 15–16 градусов тепла, передает «Ридус».

Добавим, прошедший День Победы в Москве оказался самым холодным за всю послевоенную историю наблюдений. Температура воздуха составила +4,6 градусов. Как сообщает «Утро.ru», абсолютный утренний рекорд холода был установлен в 1918 году, тогда синоптики зафиксировали -5,6 градусов.