В Днепре ветеранов Великой Отечественной войны лишат финансирования из-за АТО

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Днепр (Днепропетровск), 10 мая. Мэр украинского Днепра Борис Филатов принял решение прекратить финансирование ветеранских организаций и направить средства участникам военной операции в Донбассе.

В украинском Днепре (бывший Днепропетровск) в День Победы произошел ряд столкновений во время массовых акций, в которых пострадали 14 человек. В связи с этим градоначальник Борис Филатов решил отменить финансирование организаций ветеранов Великой Отечественной войны.

«На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО», — написал украинский чиновник на своей странице в Facebook. По мнению Филатова, в Днепре сложилась «ненормальная ситуация в полиции». Градоначальник также пообещал создать «аналог немецкого фрайкора 20-го столетия», если ситуация не изменится.​