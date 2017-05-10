Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
В Днепре ветеранов Великой Отечественной войны лишат финансирования из-за АТО

В Днепре ветеранов Великой Отечественной войны лишат финансирования из-за АТО

11:18  10 Мая 2017
1159

В Днепре ветеранов Великой Отечественной войны лишат финансирования из-за АТО

Днепр (Днепропетровск), 10 мая. Мэр украинского Днепра Борис Филатов принял решение прекратить финансирование ветеранских организаций и направить средства участникам военной операции в Донбассе.

В украинском Днепре (бывший Днепропетровск) в День Победы произошел ряд столкновений во время массовых акций, в которых пострадали 14 человек. В связи с этим градоначальник Борис Филатов решил отменить финансирование организаций ветеранов Великой Отечественной войны.

«На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО», — написал украинский чиновник на своей странице в Facebook. По мнению Филатова, в Днепре сложилась «ненормальная ситуация в полиции». Градоначальник также пообещал создать «аналог немецкого фрайкора 20-го столетия», если ситуация не изменится.​

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров