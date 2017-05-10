Клад времен Ивана Грозного нашли в шахматном слоне в Москве

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Москва, 10 мая. В центре российской столицы при замене газовых труб в строительной траншее была обнажена шахматная фигура, которая многие века таила в себе настоящие сокровища. Костяной слон был полый внутри. Археологи, вскрыв находку, нашли 10 серебряных монет, которые ученые датируют XVI веком, когда Русью правил первый царь Иван Грозный. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Ученые не исключают, что где-то спрятаны и другие аналогичные шахматные фигуры, хранящие в себе богатства того времени. Ценную находку уже покрыли специальным составом, который поможет защитить ее от разрушения. Вероятно, старинный клад передадут в один из музеев города.