Омская пенсионерка раз в семь лет на 9 Мая убивает своих сожителей

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Омск, 10 мая. Пенсионерка из Омска якобы случайно зарезала своего сожителя на 9 мая, мужчина скончался от потери крови, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Пенсионерка из Омска зарезала своего сожителя 9 мая. В 2010 году она совершила точно такое же преступление в этот же день.

Накануне 64-летняя женщина была задержана по подозрению в смертельном ранении своего 72-летнего сожителя. По данным следствия, все произошло в одной из квартир на улице Чередовая. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, итогом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности».

«Сожители выпивали у себя дома, женщина начала нарезать салат, но мужчине что-то не понравилось. Он стал высказывать ей претензии бытового характера, а подозреваемая нанесла ему удар ножом в руку, повредив артерию. От массивной кровопотери мужчина скончался на месте», — сообщили в СУ СК по Омской области.

В ходе следствия стало известно, что подозреваемая пенсионерка ранее была судима за аналогичное преступление. 9 мая 2010 года она ранила ножом бывшего сожителя, и тот скончался.

Ранее сообщалось, что труп жестоко избитого пенсионера обнаружен в Ленобласти.