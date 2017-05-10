Полиция разоружила пьяного жителя Ленобласти с ружьем и пистолетом

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Тихвин, 10 мая. В городе Тихвине Ленобласти полицейские изъяли у пьяного мужчины гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Вечером 8 мая в полицию обратился неизвестный гражданин, сообщивший о вооруженном мужчине у магазина «Шапито». Прибывшие правоохранители изъяли у пьяного уроженца Севастополя Алексея С. 1990 года рождения гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.