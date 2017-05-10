Газон «Санкт-Петербург арены» проверит комиссия ФИФА

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Санкт-Петербург, 10 мая. В четверг, 11 мая, на футбольный стадион на Крестовском острове должна прибыть комиссия ФИФА, которая оценит готовность газона к принятию Кубка конфедераций.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» отказывается играть на новой арене из-за неудовлетворительного состояния газона, а последний домашний матч сине-бело-голубые планируют провести на «Петровском».

Однако до сих пор никаких официальных заявлений о переносе игры не было. Более того, Игорь Албин в минувший вторник, 9 мая, заявил о нормальном состоянии газона, тем более, что самой травой сейчас занимается «Зенит».

В Смольном уверены, что переноса не будет, так как перед Кубком конфедераций необходима еще хотя бы одна игра на новом стадионе, на котором планируется проведение финала Кубка конфедераций-2017.

Ранее говорилось, что с выращиванием газона на «Санкт-Петербург арене» возникли проблемы. Трава хуже растет в закрытом пространстве, ей не хватает естественной вентиляции и освещения.