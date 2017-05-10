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Спорт
Путин возглавит команду «Звезд Ночной Лиги» в хоккейном гала-матче в Сочи

Путин возглавит команду «Звезд Ночной Лиги» в хоккейном гала-матче в Сочи

10:28  10 Мая 2017
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Путин возглавит команду «Звезд Ночной Лиги» в хоккейном гала-матче в Сочи

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин сыграют в гала-матче финала VI Фестиваля по хоккею среди любительских команд, сообщили представители пресс-службы Ночной хоккейной лиги.

Матч пройдет в Ледовом дворце «Большой» в Сочи. Губернатор Тульской области является вратарем команды «Звезды Ночной Лиги». Она сразится 10 мая со «Сборной Ночной Лиги».

Возглавляет команду «Звезды Ночной Лиги» Путин. В этом же коллективе играют министр обороны России Сергей Шойгу, заслуженные тренеры России Александр Якушев и Вячеслав Фетисов и другие.

Путин возглавит команду «Звезд Ночной Лиги» в хоккейном гала-матче в Сочи

Накануне российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за американский клуб «Питтсбург пингвинз», признан лучшим снайпером из РФ в истории кубка Стэнли.

#путин #дюмин
Катерина Тимошенская
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