Путин возглавит команду «Звезд Ночной Лиги» в хоккейном гала-матче в Сочи

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин сыграют в гала-матче финала VI Фестиваля по хоккею среди любительских команд, сообщили представители пресс-службы Ночной хоккейной лиги.

Матч пройдет в Ледовом дворце «Большой» в Сочи. Губернатор Тульской области является вратарем команды «Звезды Ночной Лиги». Она сразится 10 мая со «Сборной Ночной Лиги».

Возглавляет команду «Звезды Ночной Лиги» Путин. В этом же коллективе играют министр обороны России Сергей Шойгу, заслуженные тренеры России Александр Якушев и Вячеслав Фетисов и другие.

Накануне российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за американский клуб «Питтсбург пингвинз», признан лучшим снайпером из РФ в истории кубка Стэнли.