Полиция разыскивает вооруженного москвича за совершение серии преступлений

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Москва, 10 мая. Правоохранительные органы российской столицы разыскивают вооруженного жителя Москвы за совершение ряда преступлений, санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уроженец Москвы 1970 года рождения разыскивается столичной полицией за совершение ряда преступлений. В правоохранительных органах установили, что злоумышленник может пользоваться подложными документами. Мера пресечения в виде заключения под стражу санкционирована еще в 2003 году столичным судом.

Полиция распространила ориентировку на разыскиваемого преступника: на вид 40 лет, высокого роста и спортивного телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами. Известно, что злоумышленник в прошлом краснодеревщик, владеет приемами рукопашного боя.