BMW решила прекратить выпуск купе 6-Series

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Берлин, 10 мая. Немецкая компания BMW прекратила серийный выпуск двухдверного 6-Series Couple. Несмотря на то, что некоторые дилерские центры продолжают продавать автомобиль, рынок США уже полностью от него отказался.

В пресс-центре компании подтвердили, что выпуск купе BMW 6-Series Coupe уже не производят. Выпуск двухдверного авто был прекращен еще в феврале 2017 года, однако официально об этом так и не объявили.

#BMW kills the 6-Series Coupe. Crossovers continue their coup against coupes (and sedans too). pic.twitter.com/bZhuZ88wzg — Allora Comm (@alloracomm) May 9, 2017

На авторынке США продолжают продаваться такие модели, как Gran Coupe, Convertible и Alpina B6.

В данный момент самой востребованной моделью семейства BMW 6-Series и 4-Series продолжает оставаться Gran Coupe. Только в прошлом году на эту модель пришлось более 50% продаж.

Неизвестно, получит ли купе шестой серии замену. Сейчас производитель работает над выпуском нового семейства 8-Series.