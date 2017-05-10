BMW решила прекратить выпуск купе 6-Series
Берлин, 10 мая. Немецкая компания BMW прекратила серийный выпуск двухдверного 6-Series Couple. Несмотря на то, что некоторые дилерские центры продолжают продавать автомобиль, рынок США уже полностью от него отказался.
В пресс-центре компании подтвердили, что выпуск купе BMW 6-Series Coupe уже не производят. Выпуск двухдверного авто был прекращен еще в феврале 2017 года, однако официально об этом так и не объявили.
На авторынке США продолжают продаваться такие модели, как Gran Coupe, Convertible и Alpina B6.
В данный момент самой востребованной моделью семейства BMW 6-Series и 4-Series продолжает оставаться Gran Coupe. Только в прошлом году на эту модель пришлось более 50% продаж.
Неизвестно, получит ли купе шестой серии замену. Сейчас производитель работает над выпуском нового семейства 8-Series.