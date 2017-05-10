Путин поручил усилить меры безопасности на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в РФ
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Москва, 10 мая. Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности при проведении в России Кубка конфедераций-2017 и первенства мира 2018 года. Текст соответствующего распоряжения доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России требует ввести в российских городах, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения указанных футбольных мероприятий, усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций и ЧМ-2018.
Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 1 июня по 12 июля.
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