Пятая часть россиян уверена в правдивости деклараций чиновников

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Москва, 10 мая. Каждый пятый россиянин уверен, что высшие государственные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы в обнародованных недавно декларациях указали все свои доходы.

Так, в ходе опроса, проведенного «Левада-Центром», пятая часть россиян выразила уверенность в том, что чиновники представили в декларациях все (8%) или, по крайней мере, большую часть доходов (12%).

В обратном уверены две трети респондентов. При этом более половины из них полагают, что чиновники переводят доходы на близких родственников. Еще 19% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 21 по 24 апреля. В исследовании приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.