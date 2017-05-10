Пушков об увольнении директора ФРБ: Искал угрозу в РФ, а нашел в руководстве

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Москва, 10 мая. Уволенный директор ФРБ Джеймс Коми так активно искал так называемую «российскую угрозу», что не заметил угрозу собственного увольнения, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков прокомментировал удивление директора ФРБ, который узнал о своем увольнении. Коми засмеялся и назвал это «смешным розыгрышем».

«Директор ФБР удивился решению о своей отставке. Так активно отслеживал «российскую угрозу», что не сумел выявить угрозу собственного увольнения», — констатировал Пушков в социальной сети.

Директор ФБР удивился решению о своей отставке. Так активно отслеживал "росс. угрозу", что не сумел выявить угрозу собственного увольнения. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 10, 2017

Ранее Пушков поиронизировал над словами Меркель про стратегию НАТО в отношении России.