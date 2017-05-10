Десятилетний мальчик пропал в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 мая. Ученик третьего класса одной из петербургских школ не вернулся домой. Как стало известно Федеральному агентству новостей, с заявлением о пропаже сына обратился в полицию отец ребенка, гражданин Киргизии. Он рассказал, что вечером 8 мая мальчик вышел из дома по улице Тельмана и с тех пор о нем никто ничего не знает.

Мужчина добавил, что не знает причину, по которой школьник мог бы покинуть родительский дом добровольно, серьезных ссор, способствующих этому, в последнее время не было. Раньше таких побегов за мальчиком не водилось. У него темные волосы, одет в тот день был в синюю куртку, на ногах черные кроссовки с красно-бело-синими полосами. Родители говорят, что с собой у него не было ни денег, ни телефона.