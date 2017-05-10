Упавший с высоты неизвестный предмет проломил череп школьнику в Волхове

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Волхов, 10 мая. Третьеклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом теменно-височной кости в Волхове в результате падения на его голову неизвестного предмета.

Волховский школьник доставлен в местную больницу в состоянии средней тяжести. Третьеклассник вечером 8 мая на железнодорожном переходе проходил мимо дома, откуда на его голову упал неустановленный предмет. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом теменно-височной кости слева. Известно, что ребенок не состоит на учете по делам несовершеннолетних. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.​