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Происшествия
Труп жестоко избитого пенсионера обнаружен в Ленобласти

Труп жестоко избитого пенсионера обнаружен в Ленобласти

9:52  10 Мая 2017
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Труп жестоко избитого пенсионера обнаружен в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 мая. Труп пенсионера со следами побоев был обнаружен два дня назад в городе Сланцы Ленинградской области. 

Тело пенсионера было найдено в квартире одного из домов по улице Спортивной днем 8 мая. На теле мужчины 1943 г.р. были обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки — лица и шеи, грудной клетки, ключиц, локтевых суставов и т.д. 

Труп направлен в морг, где судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти. 

#ленобласть
Алексей Громов
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