Трехлетний малыш выпал из окна 5-го этажа в Кемеровской области

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Кемерово, 10 мая. Следственный комитет по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту травмирования трехлетнего малыша, который выпал из окна пятого этажа в городе Киселевске.

По данным ведомства, трехлетний мальчик был дома с родителями, которые оставили малыша всего на пару минут одного. В это время в окне мальчик увидел летящий лайнер, вскарабкался на подоконник и рухнул с пятого этажа.

Родители нашли ребенка возле подъезда на дороге и сразу же вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. Известно, что семья характеризуется положительно, на учете не числилась.