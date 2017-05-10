Путин утвердил стратегию развития информационного общества в РФ до 2030 года

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Москва, 10 мая. Глава российского государства Владимир Путин утвердил Стратегию развития информационного общества в России на 2017-2030 годы. Соответствующий указ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что согласно указу нужно обеспечить эксплуатацию российских средств шифрования при электронном согласовании между федеральными органами власти, а также заменить иностранное снабжение, программное обеспечение и электронную компонентную базу отечественными моделями.

Кроме того, нужно обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры России — речь также идет об использовании государственной системы обнаружения, предупреждения и уничтожения последствий кибератак на информационные ресурсы, говорится в пояснительной записке.