Путин готов к плодотворному сотрудничеству с избранным президентом Южной Кореи

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Москва, 10 мая. Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и подтвердил готовность к наращиванию двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия высоко ценит конструктивные отношения с Республикой Корея, Москва готова к совместной работе по наращиванию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также по координации в решении региональных вызовов и актуальных вопросов международной повестки. Об этом говорится в тексте поздравительной телеграммы главы государства Владимира Путина, адресованной избранному главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Также российский президент выразил уверенность, что данная позиция отвечает интересам народов обеих стран и идет в русле укрепления стабильности и безопасности в азиатском регионе.