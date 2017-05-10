Майский снег и холодный ветер обещают Петербургу синоптики

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Санкт-Петербург, 10 мая. Существенное ухудшение погодных условий следует ожидать жителям и гостям Северной столицы сегодня, 10 мая. По прогнозам синоптиков, в городе будет идти дождь и мокрый снег и дуть сильный северный ветер. Утренние температуры, несмотря на близящуюся к завершению весну, все еще держатся на отметке около нуля градусов. Днем воздух может прогреться до 7 градусов по Цельсию, но из-за порывистого ветра будет будет складываться ощущение, что на улице гораздо холоднее.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», вчера, 9 мая, температура воздуха в Северной была на 1 градус ниже новогодних показателей. 31 декабря в Петербурге столбики термометров поднялись до отметки 3,8 градуса.