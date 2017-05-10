Трое попутчиков попытались задушить водителя и сожгли его машину в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 10 мая. Житель Ленобласти согласился подвезти трех мужчин, которые позже попытались его задушить и сожгли его автомобиль, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в Бокситогорском районе Ленобласти. Пострадавший Андрей И. сообщил, что согласился 9 мая подвезти трех мужчин, которые голосовали в городе Пикалево.

Во время пути один из них накинул водителю удавку на шею, но тот смог вырваться и убежать. Когда водитель вернулся к месту, где оставил машину, то обнаружил ее сгоревшей. Общая сумма ущерба, по мнению пострадавшего, составила 590 000 рублей.

Ранее на берегу Невы в Парке культуры и отдыха города Кировск был найден подгнивший труп мужчины.