Сгнивший труп выловили из Финского залива под Петербургом

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Санкт-Петербург, 10 мая. Сгнивший труп обнаружили в Финском заливе заливе в Ленинградской области. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник, 8 мая, в 13.00 в двух километрах от острова Варперлуда напротив поселка Лисий Нос из Финского залива в стадии гнилостных изменений извлечен труп неизвестного мужчины.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.