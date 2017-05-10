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Происшествия
Сгнивший труп выловили из Финского залива под Петербургом

Сгнивший труп выловили из Финского залива под Петербургом

9:32  10 Мая 2017
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Сгнивший труп выловили из Финского залива под Петербургом

Санкт-Петербург, 10 мая. Сгнивший труп обнаружили в Финском заливе заливе в Ленинградской области. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому району. 

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник, 8 мая, в 13.00 в двух километрах от острова Варперлуда напротив поселка Лисий Нос из Финского залива в стадии гнилостных изменений извлечен труп неизвестного мужчины. 

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

#петербург #труп #полиция
Дана Балан
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