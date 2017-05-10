Не справился: за что Трамп уволил главу ФБР

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Исполнять обязанности директора Федерального бюро расследований США будет заместитель уволенного ранее Джеймса Коми, Эндрю Маккейб. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на письмо генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Ранее в Белом доме заявили, что начнут незамедлительно подбирать кандидатов на пост нового руководителя ФБР.

За что сняли?

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник главу ФБР Джеймса Коми по рекомендации генерального прокурора и его заместителя Рода Розенстайна. Американский лидер письменно уведомил Коми об отставке, сообщив ему, что тот не способен эффективно руководить ведомством. Трамп также добавил, что новое руководство необходимо бюро для восстановления доверия к его миссии.

«Я очень ценю, что вы проинформировали меня о трех разных случаях, по которым в отношении меня не ведется расследование, но, тем не менее, я согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить Бюро», — цитируют письмо Трампа американские СМИ.

В Минюсте США также считают, глава ФБР допустил серьезные ошибки в работе. Так, в официальном комментарии ведомства отмечается, что репутация ФБР за последний год «серьезно пострадала», а Джеймс Коми «ошибочно узурпировал полномочия генпрокурора», закрыв «почтовое дело» против Хиллари Клинтон.

Ведомство настаивает, что Коми должен был сообщить о завершении расследования дела ФБР и передаче его генпрокуратуре. Минюст США отмечает, что все свои действия Коми совершал без разрешения руководства ведомства.

Угрожал Трампу



А вот бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон Брайан Фаллон считает, что решение об увольнении Коми было политически мотивированным. Своими действиями уволенный директор ФБР угрожал президенту США Дональду Трампу. Ведь после выборов он возглавлял расследование в отношении Дональда Трампа на предмет его «связей с РФ».

«Ирония в том, что Коми был человеком, который помог Трампу стать президентом и одновременно с этим мог свалить его в любой момент», — заявил Фаллон в своем Twitter.

The irony of Comey firing is that the man who helped make Trump president was the one guy who might well have also brought him down. — Brian Fallon (@brianefallon) May 9, 2017

Советница Дональда Трампа, Келлиэнн Конуэй, такие обвинения, правда, отмела, заявив, что увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР не имеет никакого отношения к расследованию якобы вмешательства России в избирательный процесс США.

«Это не имеет никакого отношения к России. Кто-то, наверное, получает по 50 долларов каждый раз, когда по телевизору произносят «Россия». Увольнение в полной мере имеет отношение к тому, уверен ли президент США в нынешнем директоре ФБР и может ли тот добросовестно исполнять свои обязанности», — пояснила она в эфире CNN.

Реакция Коми



Официально теперь уже бывший директор ФБР узнал о своем снятии с должности по телефону, так как находился в рабочей поездке в Лос-Анджелесе. Однако, по данным некоторых СМИ, сначала Коми воспринял сообщение о своем увольнении как шутку.

Он выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе, когда на телеэкранах стали появляться сообщения о его отставке. В ответ на это Коми рассмеялся и сказал, что считает это «довольно смешным».

Позже он получил подтверждение сообщениям СМИ, а в штаб-квартиру ФБР пришло письмо с известием об увольнении Коми. После таких новостей бывший глава ФБР вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса на частном самолете.



.@PeteWilliamsNBC After being fired while in LA, Comey has arrived at LAX, shaken hands with law enforcement members and boarded a jet. pic.twitter.com/Oq6bf7S1kg — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) May 10, 2017

Известно, что сотрудники Белого дома и Минюста США давно готовили дело против Джеймса Коми, сообщают американские СМИ. Так генпрокурору США Джеффу Сешнсу было поручено найти причины для увольнения главы бюро.

Без работы не останется

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден написал, что связывает снятие с поста главы ФБР Джеймса Коми с «политическим вмешательством».

«Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму за мою политическую активность. Если я могу выступить против его увольнения, то можете и вы» — написал он в Twitter.

This FBI Director has sought for years to jail me on account of my political activities. If I can oppose his firing, so can you. https://t.co/zUp5kquy8q — Edward Snowden (@Snowden) May 9, 2017

А также добавил, что «политическое вмешательство» в работу ФБР недопустимо и каждый американец должен осудить подобное.

А основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж пригласил уволенного Коми в ряды своей организации.



«Wikileaks с удовольствием рассмотрел бы вопрос о найме экс-главы ФБР для помощи в руководстве нашим офисом в Вашингтоне. Видимо, Джеймсу Коми нравится заниматься расследованием действий американского правительства должным образом», — написал он в своем Twitter.

WikiLeaks would be happy to consider hiring James Comey to help lead its DC office should he like to properly investigate the US government. — Julian Assange (@JulianAssange) May 9, 2017

Джеймс Коми руководил ФБР менее четырех лет. На должность он заступил летом 2013 года. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и инвестиционной компании Bridgewater Associates.