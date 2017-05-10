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Происшествия
Пропавшего мужа вытащили пьяным из водоема в Ленобласти

Пропавшего мужа вытащили пьяным из водоема в Ленобласти

9:32  10 Мая 2017
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Пропавшего мужа вытащили пьяным из водоема в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 мая. Мужчину, о пропаже которого ранее заявила его супруга, достали из водоема под Петербургом.

Как стало известно ФАН, накануне в 18.00 в отделение полиции по Кировскому району Ленобласти поступило сообщение от гражданки Юлии З. О том, что ее муж Владимир З. 1963 г.р. вышел из дома накануне в 10 вечера и до сих пор не вернулся. 

Спустя несколько часов из больницы Шлиссельбурга поступило сообщение о том, что жители садоводческого массива «Восход» вытащили из водоема пропавшего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Мужчина с переохлаждением доставлен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. 

Алексей Громов
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