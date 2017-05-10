На пути к миру: зачем новый президент Южной Кореи хочет посетить КНДР

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Новый президент Южной Кореи Мун Джэ Ина выразил готовность посетить КНДР при определенных условиях. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о ситуации вокруг Корейского полуострова и возможности нормализации отношений между Северной и Южной Кореей.

По данным южнокорейских средств массовой информации, более мягкая позиция нового президента в отношении КНДР может создать сложности в отношении Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые усилили свою активность в этом регионе. Отметим, что во время инаугурационной речи Мун подчеркнул свою приверженность к «искренним переговорам» с Вашингтоном, с ближайшими союзниками Южной Кореи, с Пекином, а также с крупнейшими торговыми партнерами.

Стоит заметить, что размещенная американцами в Южной Корее система противоракетной обороны THAAD серьезно осложняет отношения между двумя региональными державами, что также будет одним из ключевых факторов в работе нового президента страны. Мун подчеркнул, что одна из его главных задач — достижение мира на Корейском полуострове. По словам Муна, если потребуется, он немедленно отравится в Соединенные Штаты, Пекин, Токио или Пхеньян.

Как ранее писала «Газета.ru», Мун заявил, что собирается решить проблему размещения на Корейском полуострове системы противоракетной обороны THAAD с помощью диалога с Соединенными Штатами и Китаем. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис поручил начать пересмотр программы противоракетной обороны США. В свою очередь американские военные заявили о готовности системы ПРО Соединенных Штатов THAAD к перехвату ракет.

Напомним, в результате разразившегося крупного коррупционного скандала в Южной Кореи бывший президент — Пак Кын Хе — была подвергнута импичменту. В результате состоявшихся в стране досрочных выборов пост президента страны занял представитель демократической партии «Тобуро» Мун Джэ Ина.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: новый президент Южной Кореи может сделать гораздо больше для разрядки напряжения на Корейском полуострове, чем Дональд Трамп, который пригрозил Пхеньяну войной. Мун Чже Ин выступает за дистанцирование от Соединенных Штатов в плане получения от них военной помощи.

«Один из пунктов его предвыборной кампании — сворачивание американской ПРО THAAD. В этом позиция нового корейского лидера совпадает с интересами Китая. Вообще, похоже, Китай начал стратегически переигрывать США в решении корейского вопроса. Без явно проамериканского режима, который царит в Корее не одно десятилетие и погряз в многочисленных коррупционных скандалах, Америке будет трудно влиять на ситуацию в регионе. К власти пришел политик, который намерен решить проблему двух Корей силами их руководства. Именно поэтому он и не исключает своей поездки в Пхеньян. Он показывает, что военного способа решить проблему на полуострове нет», — считает Игорь Рябов.

По мнению эксперта, резкие шаги США в последнее время способствовали росту популярности политика, который не хочет войны. Плюс корейское общество явно чувствует на себе последствия торговой и корпоративной войны, которую ведут против Южной Кореи американские корпорации. В первую очередь стоит вспомнить противостояние Apple и Samsung.

«Мун Чже Ин это однозначно антиглобалистский президент. С точки зрения влияния на мировую политику победа этого кандидата гораздо важнее, чем технический выигрыш Эммануэля Макрона во Франции — Франция как ничего не решала, так и не будет решать ни в европейских, ни в мировых делах. А вот новый корейский лидер, обыгравший своего внутреннего «Макрона», может внести существенный вклад в нормализацию обстановки в регионе ЮВА и мире», — резюмировал Игорь Рябов.

Политолог Виктор Пироженко в комментарии газете «Известия» выразил мнение, что сотрудничество Москвы и Пекина может стать ключевым фактором в решении корейской проблем. По его словам, Россия и Китай создают прочную основу для своего стратегического партнерства в борьбе против реальных угроз, которым могут подвергнуться на своих границах со стороны внерегиональных держав.