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Общество
Срок следствия по делу Вороненкова о мошенничестве продлен на три месяца

Срок следствия по делу Вороненкова о мошенничестве продлен на три месяца

9:53  10 Мая 2017
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Срок следствия по делу Вороненкова о мошенничестве продлен на три месяца

Москва, 10 мая. Срок расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова продлен до 24 июля. 

Вороненкова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с фальсификацией ЕГРЮЛ. Срок расследования уголовного дела продлен до 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СКР и адвоката Вороненкова. 

По версии следствия, Вороненков принимал участие в афере с рейдерским захватом здания на Международной улице в Москве. Впоследствии Вороненков предложил Виктору Качуру приобрести здание по цене 20 млн рублей, хотя рыночная его цена составляла 127 млн рублей. 

Беглый депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. 

#вороненков
Владимир Багров
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