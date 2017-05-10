Ученые нашли способ лечения рака у женщин с помощью сперматозоидов

В закладки

Скопировать

Берлин, 10 мая. Немецкие ученые разработали инновационный способ доставки лекарств прямо в раковые клетки женского организма с помощью мужских сперматозоидов.

Мужские половые клетки обладают особенными свойствами, которые позволяют им стать универсальными транспортировщиками лекарств. Являющиеся самыми маленькими клетками человеческого организма, сперматозоиды очень подвижны и способны быстро перемещаться в пространстве.

Кроме того, антитела женского организма не реагируют на сперматозоиды как на патогены. Немецкие ученые помещали мужские клетки в специальный препарат, затем надевали на них «наношлемы» для воздействия магнитным полем и доставки лекарства прямо в очаг поражения. Эксперименты доказали эффективность данного метода.