Подгнивший труп обнаружен на пляже в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 10 мая. На берегу Невы в Парке культуры и отдыха города Кировск найден подгнивший труп мужчины, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Труп был найден 9 мая в Парке Культуры и отдыха. На берегу Невы было обнаружено тело с документами на имя Александра С. 1957 года рождения. Источники отметили, что лицо и кисти рук погибшего были подвержены гнилостным изменениям. Как стало известно, видимых признаков насильственной смерти мужчины обнаружено не было.

Также в День Победы в городе Отрадное Ленинградской области был потушен пожар в заброшенном доме. После осмотра здания был найден сильно обгоревший труп.