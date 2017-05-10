Эксперты не верят, что Трамп и Эрдоган смогут договориться об экстрадиции Гюлена

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Москва, 10 мая. Вопрос выдачи проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара винит в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году, станет одним из главных на предстоящих переговорах президента США Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако эксперты не верят в благополучный исход этой встречи. Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в интервью RT заявил, что экстрадиция Гюлена на данный момент невыгодна обеим сторонам.

«Трамп умеет хорошо торговаться и вести переговоры. Он сыграет в обратную. На встречах с турецким лидером будет говорить, что вопрос решится, Штаты экстрадируют Гюлена, но в действительности этого не произойдет, пока Трамп не найдет, что попросить взамен», — цитирует его издание.

В то же время, уверен он, что выдача проповедника, которого на родине приговорили к 3,6 тыс. пожизненным срокам, не является целью и для властей Турции, ведь преступника, который бежит от правосудия, крайне выгодно использовать в своих политических играх. Добавим, что переговоры Трампа и Эрдогана пройдут 15–17 мая.