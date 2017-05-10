Мун Чжэ Ин пообещал вместе с Пекином разобраться с ПРО США THAAD

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Сеул, 10 мая. Новоиспеченный лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин дал обещание решить вопрос о размещении в стране системы ПРО THAAD в плотном сотрудничестве с Пекином.

По словам корейского президента, проблема THAAD будет решаться в тесном взаимодействии с Пекином и Вашингтоном. Он полагает, что решение о развертывании на территории Южной Кореи THAAD предыдущие власти приняли опрометчиво, а жирную точку в этом вопросе поставит новое руководство.

Кроме того, он пообещал стать «истинно народным президентом, который прислушивается к мнению всех граждан».

По окончании церемонии инаугурации кортеж Мун Чжэ Ина отправился в сеульскую резиденцию президента — «Голубой дом».

Напомним, Мун Чжэ Ин победил на прошедших президентских выборах, набрав 41,1 процентов голосов избирателей.