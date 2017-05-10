Избранный президент Южной Кореи выдвинул кандидатуру премьера

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Сеул, 10 мая. Избранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул на пост главы правительства экс-губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна, передает «Рёнхап».

Президент Южной Кореи либерал Мун Чжэ Ин выдвинул кандидатуру бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна на пост премьер-министра страны. Отметим, что ранее в Национальном собрании Южной Кореи прошла официальная церемония инаугурации президента после досрочных выборов. В президентской гонке он набрал 41.8% голосов.