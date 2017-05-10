Яму на дороге засыпали осколками разбитого мемориала героям войны под Омском

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Новосибирск, 10 мая. В Омской области проводится проверка после сообщений местных жителей о том, что яму на дороге засыпали осколками разбитой мемориальной плиты героям Великой Отечественной войны, сообщили в главной управлении СК РФ по региону.

«Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о том, что в поселке Кормиловке дорожная яма засыпана осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны», — констатировали следователи.

В главном управлении СК РФ по Омской области отметили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также ответственные за этот циничный поступок.

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