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Происшествия
Обгоревший труп найден в заброшенном доме в Ленобласти

Обгоревший труп найден в заброшенном доме в Ленобласти

9:02  10 Мая 2017
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Обгоревший труп найден в заброшенном доме в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 мая. В городе Отрадное Ленинградской области обнаружен труп после пожара в заброшенном доме, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Ужасная находка была сделана накануне, 9 мая. В городе Отрадное был потушен пожар в заброшенном доме. После осмотра здания был найден сильно обгоревший труп. По словам источников, пол и возраст погибшего невозможно установить.

Тело было направлено в морг для установления причины смерти.

 Ранее стало известно, что в День Победы подросток в Петербурге позвонил в службу «112» и сообщил, что у станции метро «Проспект Большевиков» якобы заложена бомба.

Алексей Громов
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