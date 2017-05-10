Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Руслана призвала украинцев не покупать билеты на «Евровидение» на русском языке

Руслана призвала украинцев не покупать билеты на «Евровидение» на русском языке

9:05  10 Мая 2017
291

Руслана призвала украинцев не покупать билеты на «Евровидение» на русском языке

Киев, 10 мая. Украинская певица Руслана Лыжичко призвала граждан страны покупать билеты на музыкальный песенный конкурс «Евровидение-2017», который на днях пройдет в столице Украины, только на национальном языке.

На своей странице в социальной сети Facebook 43-летняя исполнительница написала, что не может дождаться своего выступления в финале международного конкурса, добавив, что в Сети появилась информация, что билеты на выступление участников «Евровидения» можно приобрести лишь на русском языке, сообщает URA.RU.

«Чтобы у нас было меньше измен, давайте сделаем акцию — На украинское Евровидение покупай билеты на украинском», — написала победительница «Евровидения-2004».

Напомним, Россия в этом году не примет участие в конкурсе, поскольку СБУ запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны из-за концерта в Крыму в 2015 году. 

#киев #украина #евровидение #руслана
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров