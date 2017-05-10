Руслана призвала украинцев не покупать билеты на «Евровидение» на русском языке

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Киев, 10 мая. Украинская певица Руслана Лыжичко призвала граждан страны покупать билеты на музыкальный песенный конкурс «Евровидение-2017», который на днях пройдет в столице Украины, только на национальном языке.

На своей странице в социальной сети Facebook 43-летняя исполнительница написала, что не может дождаться своего выступления в финале международного конкурса, добавив, что в Сети появилась информация, что билеты на выступление участников «Евровидения» можно приобрести лишь на русском языке, сообщает URA.RU.

«Чтобы у нас было меньше измен, давайте сделаем акцию — На украинское Евровидение покупай билеты на украинском», — написала победительница «Евровидения-2004».

Напомним, Россия в этом году не примет участие в конкурсе, поскольку СБУ запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны из-за концерта в Крыму в 2015 году.