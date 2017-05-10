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Происшествия
Тела троих человек найдены в сгоревшем автомобиле в Томской области

Тела троих человек найдены в сгоревшем автомобиле в Томской области

8:54  10 Мая 2017
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Тела троих человек найдены в сгоревшем автомобиле в Томской области

Томская область, 10 мая. В следственном управлении СКР по Томской области возбуждено дело по факту обнаружения трех трупов в сгоревшем автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тела трех мужчин были обнаружены после тушения легковушки в Парабельском муниципальном образовании в районе села Новосельцево

Личности погибших уже установлены, в региональном СУ для выяснения всех причин произошедшей трагедии назначены экспертизы. Предварительно следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Алексей Громов
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