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Происшествия
Подросток в День Победы «заминировал» метро в Петербурге

Подросток в День Победы «заминировал» метро в Петербурге

8:57  10 Мая 2017
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Подросток в День Победы «заминировал» метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Подросток в День Победы позвонил в службу «112» и сообщил, что у станции метро «Проспект Большевиков» заложена бомба.

Звонок поступил спасателям около 17.00 9 мая. Подросток сообщил, что взрывное устройство заложено вблизи станции. Как стало известно ФАН, вскоре было установлено, что номер телефона зарегистрирован на гражданку 1986 г.р. 

Осмотр вестибюля и прилегающей территории показал, что полученное по телефону сообщение было ложным. 

#петербург
Алексей Громов
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