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Экономика
Минпромторг РФ готовит реестр производств спиртовых настоек

Минпромторг РФ готовит реестр производств спиртовых настоек

9:09  10 Мая 2017
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Минпромторг РФ готовит реестр производств спиртовых настоек

Москва, 10 мая. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило предложение о создании перечня технологических устройств, использующихся при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов. То оборудование, которое не значится в реестре, необходимо запретить, полагают в ведомстве. Специалисты уверены, что такой реестр поможет государству в борьбе с черным рынком. Об этом сегодня пишет газета «Известия». В министерстве финансов положительно отреагировали на предложение Минпромторга. Не исключено, что оно будет рассмотрено в качестве поправок к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». 

«Введение указанных законодательных требований при производстве лекарственных препаратов и медицинских изделий может снизить объем производства нелегальной спиртосодержащей продукции», — цитирует издание своего собеседника из Минфина.

Минпромторг РФ готовит реестр производств спиртовых настоек

Добавим, что нечестные на руку производители могут использовать спиртосодержащую продукцию при производстве алкоголя. Введение поправок поможет правительству усилить контроль и выйти на новый уровень борьбы с нелегальным рынком. 

Алексей Громов
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