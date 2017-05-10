Минпромторг РФ готовит реестр производств спиртовых настоек

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Москва, 10 мая. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило предложение о создании перечня технологических устройств, использующихся при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов. То оборудование, которое не значится в реестре, необходимо запретить, полагают в ведомстве. Специалисты уверены, что такой реестр поможет государству в борьбе с черным рынком. Об этом сегодня пишет газета «Известия». В министерстве финансов положительно отреагировали на предложение Минпромторга. Не исключено, что оно будет рассмотрено в качестве поправок к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта».

«Введение указанных законодательных требований при производстве лекарственных препаратов и медицинских изделий может снизить объем производства нелегальной спиртосодержащей продукции», — цитирует издание своего собеседника из Минфина.

Добавим, что нечестные на руку производители могут использовать спиртосодержащую продукцию при производстве алкоголя. Введение поправок поможет правительству усилить контроль и выйти на новый уровень борьбы с нелегальным рынком.