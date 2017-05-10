Роспотребнадзор выдал разрешение на поставки 20 видов молдавских вин в Россию

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Москва, 10 мая. Роспотребнадзор принял решение о разрешении поставок в Российскую Федерацию 20 видов вин из Молдавии. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сотрудники ведомства провели экспертизу всех документов и лабораторные исследования винодельческой продукции молдавского предприятия по производству вин фирмы «Криков».

По данным Роспотребнадзора, в итоге проверки на 20 видов винодельческой продукции были выданы положительные решения. Сообщается, что режим поставок молдавских вин на российский рынок будет осуществляться точно так, как и раньше.

Напомним, как ранее сообщало агентство URA.RU, ведомство предупредило россиян о неизвестной смертельной болезни.