Трамвай с пассажирами загорелся на полном ходу в Красноярске
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Красноярск, 10 мая. В Красноярске сегодня утром на полном ходу загорелся трамвай с пассажирами.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, в момент ЧП, около половины восьмого утра по местному времени, в общественном транспорте находились десять пассажиров.
Все они смогли эвакуироваться из горящего трамвая самостоятельно, никто из них не пострадал. Меньше повезло водителю рельсового транспортного средства – 40-летняя женщина, получив ожоги рук, была госпитализирована в больницу.
По предварительным данным, причиной пожара в общественном транспорте стало короткое замыкание. Трамвай, к слову, выгорел полностью.
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