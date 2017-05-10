Трамвай с пассажирами загорелся на полном ходу в Красноярске

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Красноярск, 10 мая. В Красноярске сегодня утром на полном ходу загорелся трамвай с пассажирами.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в момент ЧП, около половины восьмого утра по местному времени, в общественном транспорте находились десять пассажиров.

Все они смогли эвакуироваться из горящего трамвая самостоятельно, никто из них не пострадал. Меньше повезло водителю рельсового транспортного средства – 40-летняя женщина, получив ожоги рук, была госпитализирована в больницу.

По предварительным данным, причиной пожара в общественном транспорте стало короткое замыкание. Трамвай, к слову, выгорел полностью.