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Политика
Новый президент Южной Кореи собрался в гости к Ким Чен Ыну

Новый президент Южной Кореи собрался в гости к Ким Чен Ыну

9:03  10 Мая 2017
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Новый президент Южной Кореи собрался в гости к Ким Чен Ыну

Сеул, 10 мая. Избранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов посетить КНДР в целях нормализации отношений с северным соседом. Об этом он сообщил во время инаугурации. 

Мун Чжэ Ин выразил готовность в случае необходимости посетить также Вашингтон, Пекин и Токио. 

«Если будут созданы необходимые условия, я отправлюсь и в Пхеньян», — добавил новый президент РК. 

Кроме того, Мун Чжэ Ин пообещал стать «истинно народным президентом» и принимать во внимание мнение всех граждан. 

Ранее Мун Чжэ Ин сообщил о намерении урегулировать проблему размещения на полуострове американской системы ПРО через диалог с Вашингтоном и Пекином. 

#южная корея #мун чжэ ин
Владимир Багров
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