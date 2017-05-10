Новый президент Южной Кореи собрался в гости к Ким Чен Ыну

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Сеул, 10 мая. Избранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов посетить КНДР в целях нормализации отношений с северным соседом. Об этом он сообщил во время инаугурации.

Мун Чжэ Ин выразил готовность в случае необходимости посетить также Вашингтон, Пекин и Токио.

«Если будут созданы необходимые условия, я отправлюсь и в Пхеньян», — добавил новый президент РК.

Кроме того, Мун Чжэ Ин пообещал стать «истинно народным президентом» и принимать во внимание мнение всех граждан.

Ранее Мун Чжэ Ин сообщил о намерении урегулировать проблему размещения на полуострове американской системы ПРО через диалог с Вашингтоном и Пекином.