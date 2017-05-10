«Новые власти США не против налаживания отношений с Россией»: политолог рассказал о встрече Трампа и Лаврова

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Американский президент Дональд Трамп сегодня встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Информацию об этом подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Это будет первая личная встреча Дональда Трампа с официальным представителем России. У Сергея Лаврова визитов на президентском уровне не было с 2010 года. В апреле во время своего визита в Москву глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Политолог Алексей Петров в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что встреча официального представителя России и американского лидера должна была состояться и предположил, что обсудят во время переговоров Дональд Трамп и Сергей Лавров.

«Начинается налаживание отношений между нашими странами перед возможной встречей на высшем политическом уровне – президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, которая пройдет в Гамбурге», — считает эксперт.

Петров заявил, что даже если встреча лидеров России и США не состоится в рамках G20, то она все равно рано или поздно произойдет, а потому к ней, так или иначе, нужно готовиться.

«Думаю, что не только Россия устала от постоянного нагнетания ситуации, но и новые американские власти не против налаживания отношений с нашей страной», — добавил он.

Если у США с Европой отношения давно выстроены, добавил политолог, то в политической плоскости с Россией ровно не все. Потому, любой контакт в этой ситуации будет полезен.

По предположению эксперта, конечно, в ходе переговоров Дональда Трампа с Сергеем Лавровым будет затронут сирийский вопрос. Также, наверняка, речь зайдет и о европейской повестке, после выборов во Франции.

«Не исключаю, что будут затронуты и какие-то вопросы двусторонних отношений», — сообщил Петров.

А вот темы Украины американский президент и глава российской дипломатии вряд ли коснутся, считает политолог.

«Отношения с Россией для США более значимы, чем гуманитарная помощь Украине», — пояснил он.



Известно, что Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным рабочим визитом. На 10 мая у него также запланированы переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После этих встреч глава российской дипломатии направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Напомним, что согласно ранее достигнутой договоренности, в понедельник в Нью-Йорке состоялась встреча на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США по тематике двусторонних отношений.

Тогда представители обеих сторон признали, что отношения между двумя странами находятся на низшей точке со времен «холодной войны». Замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров сообщил, что стороны условились продолжить контакты, но отметил, что по ряду проблем, например, по ситуации с экспроприированной США российской дипломатической недвижимостью, прогресса пока нет.

Замглавы МИД РФ также рассказал, что в повестку дня не входило обсуждение вопросов международной политики, в том числе вопросы по Сирии и Украине.

В целом же, российский дипломат оценил контакт с официальным представителем США как «очень своевременный, нужный, деловой».

Рябков также отметил, что встреча в Нью-Йорке стала шагом в реализации договоренностей главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона об организации рабочей группы для отработки наиболее острых двусторонних вопросов.

«Мы провели подробнейшее обсуждение наиболее сложных, застарелых, с трудом поддающихся урегулированию проблем двухстороннего характера», — сообщил замглавы российского МИД.



Очевидно, что теперь этот разговор будет продолжен уже Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном. В Госдепе США также уточнили, что главы дипломатий обсудят и «необходимость остановить насилие на востоке Украины и разрешить конфликт путем полной реализации минских соглашений».

Вероятно, что одной из главных тем переговоров Лаврова и Тиллерсона станут зоны деэскалации в Сирии. Меморандум об их создании был подписан на прошлой неделе в Астане представителями России, Ирана и Турции. С 6 мая 2017 года в этих зонах должны быть прекращены любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками. Однако режим прекращения огня не распространяется на террористические организации. Точные границы зон деэскалации будут определены позже военными экспертами.