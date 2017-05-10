Российский критик Дондурей умер на 69-м году жизни

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Москва, 10 мая. Российский кинокритик Даниил Дондурей ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook кинорежиссер Виталий Манский.

По словам Манского, в это просто невозможно поверить и очень трудно произнести эти слова, но «Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни».

Даниил Дондурей — российский культуролог и кинокритик. В 1993 года он возглавил редакцию журнала «Искусство кино».

В прошлом году стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника.