Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Российский критик Дондурей умер на 69-м году жизни

Российский критик Дондурей умер на 69-м году жизни

8:41  10 Мая 2017
312

Российский критик Дондурей умер на 69-м году жизни

Москва, 10 мая. Российский кинокритик Даниил Дондурей ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook кинорежиссер Виталий Манский.

По словам Манского, в это просто невозможно поверить и очень трудно произнести эти слова, но «Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни».

Даниил Дондурей — российский культуролог и кинокритик. В 1993 года он возглавил редакцию журнала «Искусство кино».  

В прошлом году стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника.  

#дондурей #критик
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров