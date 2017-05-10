Апелляционный суд Амстердама не признал решение о банкротстве ЮКОС

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Амстердам, 10 мая. В Голландии апелляционный суд Амстердама принял постановление о непризнании решения о банкротстве ЮКОС.

Как сообщает РИА Новости, согласно постановлению суда в Нидерландах решение московского арбитражного суда 2006 года о признании компании ЮКОС банкротом не может быть признано в правовой системе Голландии.

Также сообщается, что назначенный судом в России конкурсный управляющий компании не мог оформить переход прав собственности на акции Yukos Finance B.V. («дочка» ЮКОСа), так как это противоречит законам Нидерландов.